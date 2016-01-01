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أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"

بواسطة أخبارنا المغربية 14 دقيقة مضت
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أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"

أخبارنا المغربية : متابعة

اعتبر الإعلامي المصري في قناة الجزيرة، أحمد منصور،  أن استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للعاهل السعودي في طنجة ، بدلا من الملك محمد السادس، بمثابة "رسالة قوية لدول الحصار".

و كتب منصور، في تدوينة على صفحته الرسمية في الفايسبوك، " ‏ملك المغرب لم يستقبل ملك السعودية وإنما كلّف رئيس حكومته التى تصنف السعودية جماعته على أنها جماعة إخوانية إرهابية باستقباله"، مضيفا "رسالة قوية لدول الحصار؟!".

هذا ، و كان العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، فد حل يوم الإثنين الماضي بمدينة طنجة لقضاء إجازة خاصة بالمدينة.

 
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