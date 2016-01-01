أوجار : "البيجيدي" يشتغل مع الأغلبية في 5 أيام و ينتقل إلى المعارضة في "الويكاند"
أخبارنا المغربية
يبدو أن الحرب المفتوحة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، رغم وجودهما داخل حكومة واحدة، لن تتوقف، في ظل القصف المتبادل في أكثر من مناسبة.
و قالت يومية "المساء"، أنه بعد المواجهة التي تفجرت بين نواب البيجيدي والوزير التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، بسبب الموقف من المجلس الاستشاري للشباب، خرج محمد أوجار، وزير العدل، ليهاجم مواقف حزب المصباح.
واعتبر أوجار، خلال مروره في برنامج ضيف الأولى، أن العدالة والتنمية يمارس الأغلبية خلال الخمسة أيام من الأسبوع ثم ينتقل في الويكاند إلى المعارضة.
شاشة أخبارنا
بفخر واعتزاز كبيرين .. المغربية " أمل صابر " تكشف تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في حضن "رونالدو " ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية في حوار مثير و ساخن ، كشفت المغربية " أمل صابر " لموقع إخباري مغربي ، تفاصيل ليلة ماجنة قضتها في ... تفاصيل أكثر
- أحمد منصور: استقبال العثماني لملك السعودية "رسالة قوية لدول الحصار"
- فيديو جد مؤثر: هذا ما قاله الشرطي الشهير هشام ملولي للمغاربة بعد قرار توقيفه
- فيديو صادم..."مشرمل" بوجه مكشوف يحتجز فتاة ويعريها أمام أصدقائه ويجبرها على شرب الخمر
- فـاس .. نشر صور "خليعة" لسيدة على "الفايسبوك" ينهي علاقة زواج ب " فضيحة "!
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟