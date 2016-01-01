أوجار : "البيجيدي" يشتغل مع الأغلبية في 5 أيام و ينتقل إلى المعارضة في "الويكاند"

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يبدو أن الحرب المفتوحة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، رغم وجودهما داخل حكومة واحدة، لن تتوقف، في ظل القصف المتبادل في أكثر من مناسبة.

و قالت يومية "المساء"، أنه بعد المواجهة التي تفجرت بين نواب البيجيدي والوزير التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، بسبب الموقف من المجلس الاستشاري للشباب، خرج محمد أوجار، وزير العدل، ليهاجم مواقف حزب المصباح.

واعتبر أوجار، خلال مروره في برنامج ضيف الأولى، أن العدالة والتنمية يمارس الأغلبية خلال الخمسة أيام من الأسبوع ثم ينتقل في الويكاند إلى المعارضة.