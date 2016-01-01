أنباء عن مشاركة الملك السعودي المغاربة احتفالات عيد العرش
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
قالت الزميلة 360 أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قرر المشاركة في الاحتفالات الرسمية بعيد العرش المجيد التي سيحتضنها القصر الملكي بطنجة يوم غد الأحد.
وقالت الصحيفة وفقا لمصادر وصفتها بالمطلعة أن الملك السعودي سيكون إلى جانب العاهل المغربي بقصر مرشان، وهو النشاط الوحيد الذي سيحضره طيلة مدة إجازته التي يقضيها بالمغرب عكس السنة الماضية التي استقبل فيها عددا من زعماء الدول.
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