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لأول مرة...الخطاب الملكي قبل يوم من عيد العرش و في هذه الساعة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 28 دقيقة مضت
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لأول مرة...الخطاب الملكي قبل يوم من عيد العرش و في هذه الساعة

أخبارنا المغربية 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، سيبث خطاب العرش على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وجاء في البلاغ ذاته، أنه "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، سيبث خطاب العرش  على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء يومه السبت 05 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 29 يوليوز 2017 م".

وتعد هذه المرة الأولى التي يوجه فيها الملك خطاب العرش يوما قبل الذكرى، حيث جرت العادة أن يكون الخطاب مساء يوم عيد العرش.

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