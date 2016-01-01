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المحلل عمر الشرقاوي يستعرض دلالات تقديم الخطاب الملكي بيوم واحد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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المحلل عمر الشرقاوي يستعرض دلالات تقديم الخطاب الملكي بيوم واحد

 

نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية

خلق خبر تقديم موعد الخطاب الملكي، إلى مساء اليوم السبت بدل يوم غد الأحد ، جدلا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعية، والمتتبعين للشأن السياسي العام بالمغرب.

وقال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي : " إن تقديم الخطاب الملكي بيوم واحد أمر اعتباطي، لأن التوقيت الذي تختاره الملكية له دلالة رمزية ورسالة سياسية سيتم فك رموزها بعد الخطاب الملكي والاطلاع على مضامينه".

ويردف الشرقاوي :" ودون رجم بالغيب أتوقع أن خروج الملكية عن تقليد زمني مارسته بصرامة مع ملكين خلال 57 سنة قد يكون له علاقة بقرارات ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من اليوم، وقبل المراسيم البروتوكولية التي ستجرى غدا الأحد...".

وأضاف ذات المحلل بأن مغامرته في التوقع قد تذهب به  إلى القول إن تقديم الخطاب بيوم قد يكون له علاقة بالحكومة ورجال سلطة بناء على ما أفرزته نتائج التحقيق الذي أجري بشأن مشاريع الحسيمة.

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