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لماذا تم إلهاء المغاربة عن مطلب إلغاء "ريع تقاعد البرلمانيين"؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لماذا تم إلهاء المغاربة عن مطلب إلغاء "ريع تقاعد البرلمانيين"؟

 

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

اختفى فجأة عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن المطلب الشعبي المتعلق بإلغاء تقاعد البرلمانيين والذي تساهم فيه الدولة بنسبة كبيرة ويمنح لممثلي الأمة مباشرة فور خروجهم من قبة البرلمان ولو كانوا في العشرينيات من العمر.

فبعد الحملة الشعبية المكثفة والدعوات للتظاهر، تفاجأ الجميع من انطفاء شرارة الغضب تدريجيا بعد أن توقف أي حديث عن الموضوع ، بقدرة قادر، من طرف السياسيين وبعض البرلمانيين أنفسهم.

هذا وأفادت تقارير إعلامية أن أزيد من 90 في المائة من البرلمانيين عارضوا التخلي عن هذا الامتياز/الريع، رافضين أن يقوموا بدفع المساهمات بدلا عن الدولة أو أن يتم تأجيل حصولهم على رواتب التقاعد إلى حين الوصول إلى السن القانوني لذلك.

فهل يفعلها مغاربة الفايسبوك مجددا ويعيدون إشعال شرارة الاحتجاج على هذا الريع البرلماني؟

 

 

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