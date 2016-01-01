المغرب يرفض استفتاء كردستان .. ويشدد على وحدة العراق

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب ضد أي "خطوة انفصالية" تهدد سلامة الوحدة الترابية للعراق.

وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة ، ردا على سؤال حول "موقف الحكومة المغربية من استفتاء الاستقلال الذي قام به إقليم كردستان العراق"، إن موقف المغرب من وحدة وسلامة تراب العراق "ثابث منذ سنوات ويكفي العودة إلى مواقفه المرتبطة بهذه المسألة في الماضي للتأكيد على هذا الرفض"، مبرزا أن هذا الموقف يعد من الثوابت في السياسة الخارجية للمملكة.

وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام القمة المغربية الخليجية والذي دعا فيه جلالة الملك إلى التعبئة لمواجهة مشاريع التجزيء على مستوى المنطقة العربية.