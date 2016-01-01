هكذا نجا حزب الوردة من فقدان فريقه البرلماني بمجلس النواب

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يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب لن فريقه البرلماني بمجلس النواب، فالقانون الداخلي للغرفة الثانية من البرلمان أنقذه مؤقتا من ذلك.

و قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، قال في تصريح لصحيفة الأحداث المغربية، إن ما اعتبره "إسقاط" برلماني الحزب بدائرة سيدي إفني "لن يغير من وضعية الفريق بمجلس النواب"، واستدل في ذلك بالفصلين 33 و34 من القانون الداخلي للمجلس، اللذين يؤكدان أن تأسيس الفرق والمجموعات النيابية يتم في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وأنه بعد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية لا يؤثر أي تغيير في عدد أعضائها وفي وضعها القانوني وفي حقوقها وواجباتها.