شباط يعد خطة بديلة ويستعد لإعلان عدم الاعتراف بنتائج التصويت على القيادة الجديدة
أخبارنا المغربية ــ خاص
أفاد مصدر استقلالي موثوق، أن حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال يستعد لعقد ندوة صحفية خلال الساعات المقبلة، وذلك ليعلن عدم قبوله واعترافه بشرعية القيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب.
ووفق ما ذكره ذات المصدر، فإن حميد شباط وبعدما تيقن انه خسر معركة العودة إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال مبكرا يستعد للقول بأن مؤتمر "الميزان" تدخلت فيها جهات خارجية لأن نزار بركة مرشح الداخلية حسب قوله.
وأفاد حميد شباط خلال اجتماعات مصغرة عقدها ليلة (الخميس 28 شتنبر) جمعته بمجموعة من الاستقلاليات والاستقلاليين، أن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال بقيادة نزار بركة غير شرعية، وسوف لن يقبل بنتائج المؤتمر السابع عشر للحزب، الشيء الذي "سيفقده المصداقية"، أمام الاستقلاليين لكونهم "يعلمون جيدا أنه لا يوجد أي تدخل من أي جهة خارجية للضغط على المؤتمرين المستقلين في قرار التصويت لصالح مرشحهم المفضل"، حسب ذات المصدر.
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