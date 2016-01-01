المواجهات الطاحنة تتسبب في تأجيل موعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال

أخبارنا المغربية

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قبل قليل، تأجيل موعد انتخاب الأمين العام إلى غاية يوم السبت المقبل.

و جاء القرار تفاديا لمزيد من الاحتجاجات التي شهدها المؤتمر صبيحة اليوم قبيل انطلاق التصويت على القائد الجديد لحزب الاستقلال، خاصة و أن العديد من المؤتمرين أكدوا أنهم لم يتوصلوا ببطاقات التصويت.

و تم تسجيل صبيحة اليوم الأحد، عدة مواجهات بين أنصار تيار ولد الرشيد الداعمين للمرشح نزار البركة، وخصومهم المؤيدين لحميد شباط، حيث شهد المؤتمر تراشقا بالكراسي وتكسيرا للمعدات والنوافذ فضلا عن تعنيف عدد من الأشخاص والصحفيين وتبادلا للسب والشتم واللكم بين منتسبين لحزب الميزان.