أصابع الاتهام تتجه نحو شباط في وقوفه وراء تأجيل انتخاب أمين عام حزب الاستقلال

نورالدين ثلاج- أخبارنا المغربية

استطاع حميد شباط من الفوز المعنوي على غريمه نزار بركة قبل الحسم في إسم الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، حيث أرجئت عملية انتخاب الربان الجديد للميزان إلى السبت القادم بقصر المؤتمرات بالصخيرات.

عملية التأجيل فسرتها مصادر من حزب الاستقلال بمناورة جديدة من مناورات حميد شباط، الذي يرفض الهزيمة بسهولة، ويأبى مقاومة قوة نزار بركة الذي استطاع استقطاب نسبة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني، الأمر الذي دفع بأنصار شباط إلى التدافع أمام مركز الاستقبال، والتسبب في ضياع بطائق التصويت الخاصة بأعضاء المجلس الوطني.

هذا التأجيل غير المتوقع، والذي أتى بعد افتتاح ساخن للمؤتمر بالتراشق بالكراسي والصحون أول أمس الجمعة الماضي، قال عنه الناطق الرسمي للحزب، عادل بنموسى، إنه من أجل إصلاح بعض الأخطاء المادية في لائحة أعضاء المجلس الوطني للحزب، و كذا تدارك طبع بطاقات المجلس الوطني بصيغة جديدة بعد ضياع بعض منها صبيحة اليوم بعد التدافع الذي عرفته مكاتب الاستقبال.