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بالفيديو: رئيس الحكومة الجزائرية يكشف مضمون حديثه مع الملك محمد السادس

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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بالفيديو: رئيس الحكومة الجزائرية يكشف مضمون حديثه مع الملك محمد السادس

أخبارنا المغربية ـ متابعة

أظهر فيديو تداولته مواقع إلكترونية، أمس الأربعاء، مصافحة بين الملك محمد السادس والوزير الأول الجزائري أحمد أبو يحيى، خلال القمة الأفريقية الأوروبية في ساحل العاج.

وقال أويحيى إنّه "نقل للعاهل المغربي محمد السادس تحيات رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة"، متفاعلًا مع إلحاح صحافيين تنقلوا ضمن الطاقم الإعلامي لملك المغرب إلى قمة رؤساء حكومات وقادة دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

و بادر أو يحيى بمصافحة العاهل المغربي، عندما كان يتحدّث برفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ودامت المصافحة قرابة 6 ثوانٍ، في خطوة مفاجئة، ما دفع ماكرون إلى الابتسام، واعتبرت المصافحة خطوة لإعادة الدفء للعلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه المصافحة بعد أيام قليلة من إعلان المغرب إعادة سفيره لحسن عبد الخالق إلى الجزائر، بعد أكثر من شهر على استدعائه نتيجة توتر في العلاقات بين البلدين إثر اتهام الجزائر للمغرب بتبييض أموال المخدرات في أفريقيا.    

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