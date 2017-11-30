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تفاصيل إسقاط "بنكيران" من لائحة الإعفاءات الملكية للوزراء والمسؤولين

بواسطة أخبارنا المغربية 9 ساعات 26 دقيقة مضت
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تفاصيل إسقاط "بنكيران" من لائحة الإعفاءات الملكية للوزراء والمسؤولين

 

أخبارنا المغربية  - الرباط

نزل "سعد الدين العثماني" و"المصطفى الرميد" بثقليهما، من أجل إسقاط إسم "عبد الإله بنكيران" من لائحة الزلزال السياسي، التي أعفى من خلالها الملك عددا من الوزراء والمسؤولين، على ضوء التقرير الذي تقدم به "ادريس جطو" رئيس "المجلس الأعلى للحسابات"، بخصوص الإختلالات التي طالت مشروع الحسيمة "منارة المتوسط".

وحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم غد الجمعة 1 دجنبر من السنة الجارية، فالوزيرين المذكورين لعبا دورا كبيرا في عدم إقحام "بنكيران" في لائحة المغضوب عليهم رغم أن تقرير جطو جاء على ذكر إسمه، نظرا لما ذلك من تبعات وتداعيات سياسية.

وأضاف ذات المصدر الإعلامي، أن حجة "العثماني" و"الرميد" في الدفاع عن عدم إدراج إسم "بنكيران" في لائحة الزلزال، هو عدم علم "بنكيران" بتلك المشاريع لحظة توقيعها.

وركز الوزيرين كذلك، في دفاعهما(عدم إدراج بنكيران في لائحة المغضوب عليهم من طرف الملك)، على أن وجود إسمه(بنكيران) في اللائحة سيكون محرجا سواء داخل حزب "المصباح" أو خارجه، حسب ما جاء في اليومية المذكورة.

 

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1 | Kaza
بن كيران لم يكن لديه علم بالمشاريع لانه كان يخطط و يفكر كيف القضاء على القدرة الشراءية للفقراء باعدام صندوق القاصة بالزيادة في الضراءب و في سن التقاعد،كان يفكر في تشغيل ابناءه في الوضيفة العمومية و حرمان ابناء الشعب منها.بعد انتخابات2011 الشعب فرح بفوز بن كيران اعتقادا منهم بان المغرب سيصبح جنة،مساكين لم يكتشفوا ان بطلهم كان يحمل فكرا معوقا من جميع الجهات و بعد فوات الاوان.
مقبول مرفوض
15
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:03
2 | مغربي فقير
عدم ادراج بنكيران في الزلزال
هذا تصريح خطير.اذا كانا قد حالا دون ذكر اسم بنكيران فهذا دليل على انهما تدخلا لانقاد وزراء العدلة والتنمية ولم يشملهم التقرير،.هل هذا صحيح يا السي جطو؟
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:08
3 | عابر سبيل
رحم الله شباط
هذا ما كنت اعتقد . ابن كيران هو سبب زلزال الحسيمة سنة 2014.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:09
4 | غير مستدع
عدم الاستدعاء
ابن كيران تابع برنامج الحسيمة منارة المتوسط في التلفاز بأخبار الثامنة والنصف ليلا. لماذا وكيف وما السبب أشياء لا يعلمها إلا المعني بالأمر والذي لم يستدعه.
مقبول مرفوض
12
تقرير كغير لائق 2017/11/30 - 11:45
5 | yassine
بسم الله الرحمن الرحيم. "هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا" (النساء 109).
مقبول مرفوض
19
تقرير كغير لائق 2017/12/01 - 12:02
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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