بعد المجلس الوطني، البيجيديون يواصلون "مواجهاتهم"

محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية

بعد مجلس وطني ساخن يومي 25 و26 نونبر، تجاذب فيه أنصار بنكيران ومعارضوه بخصوص تمديد "حكم" هذا الأخير لولاية ثالثة، قبل أن تنفض فصول المواجهة بالرجوع لصوت العقل والقانون... وبانسحاب بنكيران مرغما من سباق الرئاسة المنتظر...

مواجهات من هذا القبيل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج منها الحزب سليما معافى، أو أقوى كما يدعي البعض، ولكنها حتما ستترك جروحا تحتاج لوقت قد يطول وقد يقصر لتندمل... وهو ما يتجلى واضحا في خرجات قياديي الحزب ومسؤوليه والتي تتواصل بعد انفضاض المجلس الوطني، بل وتتعالى أحيانا منذرة بنار من تحت رماد وببركان حي قد ينفجر في أي لحظة... فالمواقع والكراسي والمصالح والحقائب لها بريقها، ولها جاذبيتها في عيون شباب يُمَنّون أنفسهم... وما ذلك على الله بعسير...

عبد اللطيف سودو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تحدث في تدوينة فايسبوكية عن الزلزال وبعده البركان الذي أصاب الحزب.. معترفا أن آثار ذلك ظاهرة للعيان، وداعيا لاحتضان الجميع في انتظار مرور العاصفة..

عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب، دافع عن قرارات المجلس الوطني الأخير، معتبرا أنها اتخذت في أجواء ديمقراطية، وهي ملزمة للجميع، في إشارة للاعتراض الجدي لدى عدد كبير من المندوبين لحضور المؤتمر الوطني القادم، على نتائج أشغال المجلس الوطني، باعتباره قد " تطاول على الاختصاصات الموكولة إليهم باعتبارهم أعضاء في المؤتمر الوطني".

من جهته تحدث حسن حمورو عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تدوينات فايسبوكية عن "شي حاجة ماشي هي هاديك داخل الحزب... وشي "عملة" غير معهودة كادور وسط الحزب... حسن أضاف في تدوينة أخرى أن هناك إشكالا حقيقيا، يقتضي الفصلُ فيه، إعمال قوانين الحزب الواضحة نصا، دون الهروب نحو التأويل، أو تغليف التجاوز بعبارات التوافق والاتفاق، أو حتى بتصريحات للأمين العام، وذلك نُصرة للمشروعية، واحتراما للإرادة الجماعية لمناضلي الحزب التي انعقدت على نبذ المغالبة.

شذ وجذب، ورؤى مختلفة دفعت بموقع البيجيدي الرسمي إلى الاعتذار عن نشر أي مقالة حول تعديل النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية"، بعد أن نشر خمس مواد بهذا الموضوع، معتبرا أن النقاش بلغ مداه... ما نعتبره مؤشرا ربما عن ضيق "قشابة" القائمين على الحزب وموقعه، ولربما إعمالا لمبدإ "الباب اللي يجيك منو الريح سدو واستريح"، وفعلا تم "سده" في انتظار "راحة" تأتي وقد لا تأتي على أبواب مؤتمر وطني في القادم من الأيام...