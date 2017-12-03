النواب المتغيبون يتحايلون على المالكي بتسجيل حضورهم في "البوانتاج"

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عبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن غضبه الشديد حين اكتشف أن عدد حضور نواب ونائبات مجلسه خلال آخر جلسة للأسئلة الشفوية لا يوازي بتاتا العدد الذي سجله العداد الإلكتروني الخاص بتثبيت الحضور إلى الجلسة إلكترونيا (البوانتاج) .

و وفق مجلة "الأسبوع الصحفي" فقد استفسر المالكي مصالح إدارته عن حجم الحضور القليل قبل القيام بالإجراءات القبلية لعملية الاقتطاع من أجور النواب المتغيبين، كالإنذار والإشعار لتبرير سبب الغياب، غير ليكتشف أن جهاز "البوانتاج" سجل الحضور الكثيف على عكس واقع الغياب، ليؤكدوا له أن "البوانتاج" صحيح وعليه أن يبحث عن الخلل أين يوجد.