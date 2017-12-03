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النواب المتغيبون يتحايلون على المالكي بتسجيل حضورهم في "البوانتاج"

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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النواب المتغيبون يتحايلون على المالكي بتسجيل حضورهم في "البوانتاج"

أخبارنا المغربية 

عبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن غضبه الشديد حين اكتشف أن عدد حضور نواب ونائبات مجلسه خلال آخر جلسة للأسئلة الشفوية لا يوازي بتاتا العدد الذي سجله العداد الإلكتروني الخاص بتثبيت الحضور إلى الجلسة إلكترونيا (البوانتاج) .

و وفق مجلة "الأسبوع الصحفي" فقد استفسر المالكي مصالح إدارته عن حجم الحضور القليل قبل القيام بالإجراءات القبلية لعملية الاقتطاع من أجور النواب المتغيبين، كالإنذار والإشعار لتبرير سبب الغياب، غير ليكتشف أن جهاز "البوانتاج" سجل الحضور الكثيف على عكس واقع الغياب، ليؤكدوا له أن "البوانتاج" صحيح وعليه أن يبحث عن الخلل أين يوجد. 

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1 | Bonjour
Non
اللهم هذا منكر.حسبي الله ونعم الوكيل
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0
تقرير كغير لائق 2017/12/03 - 09:20
2 | شيبوب المزابي
البرلمانيون يأكلون أموال الشعب بالباطل
البرلمانيون يأكلون أموال الشعب بالباطل و يأكلون في بطونهم نارا ، لأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للشعب سوى الأكل والشرب والتغوط كالبهائم ، بل البهائم خير منهم لأنها تخدم الإنسان من الكلب حتى الحمار.
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0
تقرير كغير لائق 2017/12/03 - 09:22
3 | مول الضو
البوانتاج ببصمة الاصبع
الحل هو البوانتاج بالبصمة ديال الصبع ، وعندها سوف نرى العديد من البرلمانيين بدون أصابع عند نهاية الولاية .
ماذا تنتظرون من أشخاص يتحايلون في الحضور غير أن يكونو عديمي الضمير
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0
تقرير كغير لائق 2017/12/03 - 09:36
4 | مصطفى خومية
الخلل يكمن انهم يتركون البطاءق للمسؤول عن البونتاج ليوقع مكانهم ولتفاد هده الخدعة يجيب تطبيق البصمة للبونتاج
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0
تقرير كغير لائق 2017/12/03 - 09:36
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

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