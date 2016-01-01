بشكل مفاجئ.."العدالة والتنمية" ينسحب من الإنتخابات الجزئية بهذه المدينة

أخبارنا:الرباط

فاجأت الكتابة الإقليمية لحزب "العدالة والتنمية"، منخرطيها ومناصريها بعدما قررت عدم المشاركة في الإنتخابات الجزئية، المقرر إجراؤها في 21 دجنبر الجاري بسيدي إفني.

وقالت الكتابة الإقليمية المذكورة، أنها استشارت مع الكتابة الجهوية للحزب التي وافقت على الطلب، قبل أن تزكي الأمانة العامة للحزب القرار.

وأضافت الكتابة الإقليمية، أن قرار الإنسحاب من الإنتخابات الجزئية بسيدي إفني، جاء بعد استحضارها لـ"كافة المعطيات التنظيمية والسياسية منذ صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 41/2017 بتاريخ 26 شتنبر 2017والقاضي بإلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي إفني".

قرار أثار حفيظة العديد من قواعد الحزب الإسلامي بالمنطقة، خصوصا في ظل التدافع التنظيمي الكبير الذي يعرفه حزب "المصباح" في الآونة الأخيرة، بعد رفض التمديد لـ"بنكيران" لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب.

للإشارة، فقد سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت المقعد البرلماني الذي حصل عليه حزب "العدالة والتنمية" بسيدي إفني، وقررت إعادة الإنتخاب بتاريخ 21 من شهر دجنبر.