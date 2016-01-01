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الملك لا يضيع الوقت...سفير للمغرب بجنوب إفريقيا قريبا واحتمال القيام بزيارة رسمية بات واردا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الملك لا يضيع الوقت...سفير للمغرب بجنوب إفريقيا قريبا واحتمال القيام بزيارة رسمية بات واردا

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

يبدو أن ملك البلاد قرر الانتقال إلى السرعة القصوى في سياسته الرامية إلى عزل الجزائر وصنيعتها البوليساريو عبر تعزيز علاقات المغرب مع الدول الإفريقية اعتمادا على سياسة رابح - رابح.

فبعد اللقاء الهام الذي عقده بساحل العاج مع رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، أعطى جلالته تعليماته للحكومة باعتماد سفير للمملكة بالعاصمة بريتوريا تمهيدا لإنعاش العلاقات شبه المقطوعة بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة أن احتمال قيام العاهل المغربي بزيارة رسمية لجنوب إفريقيا أصبح واردا جدا، حيث يتم حاليا الإعجاد للأمر على أعلى مستوى.

من جانبه عبر الرئيس الجنوب إفريقي عن أهمية تعزيز العلاقات مع المغرب، البلد الإفريقي الذي قدم دعما كبيرا لكفاح شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتيد).

 

 

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