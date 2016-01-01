بعد "نهايته السياسية"، هكذا دافع العثماني عن بنكيران
أخبارنا المغربية
دافع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، عن زميله في الحزب عبد الإله بنكيران، بالقول :""إنه لم ينتهي، وهو وزعيم سياسي يشتغل داخل الحزب وسيعود إليه مرة أخرى، وسنستمر في توجهه الاصلاحي، وسنزيد في مباشرة إصلاحات أخرى".
و قال العثماني في لقاء تواصلي نظمه حزبه بالمركب الثقافي في الدشيرة الجهادية، بمناسبة الحملة الانتخابية لشغل مقعد نيابي بالدائرة الانتخابية المحلية:"حزبنا رقم صعب، وكثيرون يحاربونه، كما أن البعض يكتبون عنه الأكاذيب وينشرون حوله أموراً غير صحيحة".
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