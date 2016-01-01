الداودي يطلب من المغاربة الصبر على "البيجيدي" أسوة بالأتراك مع أردوغان

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أكد وزير الصحة السابق وقيادي حزب العدالة والتنمية "لحسن الداودي" في كلمة ألقاها في تجمع خطابي نظمه رفقة "سعد الدين العثماني" بإنزكان على ضرورة التحلي بالصبر على الحزب الذي يقود الحكومة المغربية إسوة بالشعب التركي الذي صبر على رئيس البلاد "أردوغان" .

وعزز "الداودي" كلمته التي ألقاها أمام مناضلي الحزب يوم أمس بإنزكان بتذكير الحاضرين من عموم المواطنين أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" تولى الحكم بتركيا منذ أزيد من 14 سنة ولم يتعرض لمثل هذه الإنتقادات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية الذي يسير البلاد فقط منذ 6 سنوات ولا يعقل أن نطالبه بتحقيق أشياء خارقة فالشعب عليه التآني والتحلي بمزيد من الصبر لجني الثمار التي لا تأتي بسرعة وإنما تحتاج إلى وقت طويل حتى يشعر بها المواطنين ويلامسوها في حياتهم اليومية، وفق تعبيره.

وأضاف "الداودي " في معرض كلمته أن المغرب يشهد طفرة نوعية وقفزة لا مثيل لها في عهد الملك محمد السادس وهو أفضل بكثير مما كان عليه في وقت سابق والحكومة المغربية التي يقودها البيجيدي لا يمكنها أن تصحح كل الأخطاء وترسم نتائج ملموسة بين عشية وضحاها ، يضيف المسؤول البيجيدي.