المرجو مساعدة هذه السيدة المريضة
المرجوا منكم مساعدة سيدة تبلغ من العمر 27 سنة طريحة الفراش اصبحت عاجزة عن المشي تعاني من مرض
(ostéonécrose aseptique)
يتوجب عليها اجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها70000 درهم
للاسف زوجها تعرض لحادت سير خطير واصبح طريح الفراش كانت تشتغل لتعيل عائلتها لكن للاسف بعد مرضها لا يمكنها المشي
لديها 3 اطفال يبلغ سنهم 9-5و2 سنوات
ان لم تجري العملية في اقرب وقت ممكن ستبقي طريحة الفراش الى الابد
المرجوا منكم المساعدة وجزاكم الله الف خير
والله لا يضيع اجر من عمل عملا حسنا
يمكنكم اداء المبلغ مباشرة الى الطبيب
0641384432للاتصال .
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