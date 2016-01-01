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الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية

 

بعد نجاح النسخة الأولى السنة الماضية من #عملية_دفء و التي استفادت منها أكثر من 100 أسرة ، وفي إطار أنشطتها الخيرية تنظم جمعية الفرسان الشباب #عملية_دفء_2 وهي عبارة عن حملة لجمع التبرعات ، الألبسة و الأغطية لفائدة سكان دوار “تارميلات” بالأطلس المتوسط .

للمساهمة أو الاستفسار المرجوا ترك رسالة عبر صفحة الفرسان الشباب الرسمية على الفيسبوك :

https://www.facebook.com/theyoungknights

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