الفرسان الشباب في خدمة الإنسانية تنظم حملة دفئ الثانية
بعد نجاح النسخة الأولى السنة الماضية من #عملية_دفء و التي استفادت منها أكثر من 100 أسرة ، وفي إطار أنشطتها الخيرية تنظم جمعية الفرسان الشباب #عملية_دفء_2 وهي عبارة عن حملة لجمع التبرعات ، الألبسة و الأغطية لفائدة سكان دوار “تارميلات” بالأطلس المتوسط .
للمساهمة أو الاستفسار المرجوا ترك رسالة عبر صفحة الفرسان الشباب الرسمية على الفيسبوك :
https://www.facebook.com/theyoungknights
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