المرجو مساعدتنا في البحث عن هذا الشاب

لام الاخوان والاخوات. هذا الشاب ولد عمتي راه مختفي تقريبا شي خمس ايام ،الله يخليكم لي شافو ولا عرف عليه شي حاجة راه الام ديالو كتقلب عليه راه ساكن فباب حمر درب الفران ، الله يجازيكم لي عرف شي حاجة ولا شافو يتصل بيا 0620751924 الله يجازيكم بخير .