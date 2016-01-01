سيدة من زاكورة تناشد القلوب لإجراء عملية جراحية على مستوى القلب

تعاني السيدة ايت بها موهو المنحدرة من دوار ايت اوزين جماعة ايت ولال إقليم زاكورة من أزمة صحية على مستوى صمامات القلب , بعدما خضعت لمجموعة من الفحوصات الطبية حيث تين حاجتها لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب .ونظرا لحالتها الاجتماعية الهشة لم تستطيع توفير تكاليف العلاج خصوصا أن موعد إجراء العملية الجراحية يوم 22 ماي 2017 بمستشفى ابن طفيل بمراكش .

والجدير بالذكر أنها تقيم حاليا عند ابنتها بمدينة مراكش. رقم 192 بحي الزيتون الجديد 1 , حي يوسف ابن تاشفين .لذلك تناشد المحسنين والقلوب الرحيمة لمساعدتها لإجراء العملية في موعدها المحدد ...للاتصال والمساعدة 0651173089 .