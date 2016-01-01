كيف تكون في معية الله في يومك كله

- الطهارة طوال اليوم كل ما انتقض وضوءك توضأ لكي تكسب محبة الله

( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) والحكمة من الوضوء كذلك أن ييأس الشيطان منك

- حافظ على صلاة الضحى لكي تكون في كفاية الله من البشر وظلمهم وقهرهم ومن كل سوء اقلها ركعتين والأولى تكون ٤ ركعات بتسليمتين ..

في الحديث القدسي يقول الله (ابن ادم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفيك اخره ) فماذا تتوقعين ان يحدث لك وانتي في كفاية الله.

- عند تناولك للافطار وللغداء والعشاء حتى القهوة احمد الله عليها لان الله يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ،،، فإذا رضي الله عنك فمن سيسخط عليك.

وبعد الإنتهاء من الأكل احرص أشد الحرص أن تقول ( الحمدلله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة ) فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا الدعاء بعد الأكل غفر له كل ماتقدم من ذنبه ،

- قبل صلاة الظهر وقت عظيم وهو وقت افتتاح أبواب الجنان فاحرص أن تصلي قبل صلاة الظهر ٤ ركعات المهم ان تدعو الله في هذا الوقت الذي يغفل عنه الكثير ففضلها كفضل الصلاة والدعاء في الثلث الاخر من الليل فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يحرص عليه سنة الظهر القبلية يطيل ركوعها وسجودها

- اذكار المساء تبدا من بعد صلاة العصر، احرص على قول ( بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء ) وقول ( اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن )

- قبل الغروب اجعل الوقت كله وقت تسبيح وما ادراك ما التسبيح هو باب الرزق نوعي فيه بجميع صيغة خاصة قول (سبحان الله وبحمده ) لانها تكفر الذنوب ولو كانت كزبد البحر

فقد قال ابن القيم في التسبيح في هذا الوقت (من ألهمه الله التسبيح قبل شروق الشمس وقبل الغروب فغالبآ ما يجعل الله له من كل هم فرجآ ويرزقه من حيث لا يحتسب )

وعندما اشتكي الرسول عليه الصلاة والسلام ضيقة الصدر قال الله تعالي (ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون (فسبح) بحمد ربك وكن من ( الساجدين)

- بعد المغرب هذا رياض قلبك اجعلها ما بين الصلاة على الرسول لانها تفرج الهم وقول لاحول ولاقوة الا بالله فهي باب فرج ورزق وكذلك الباقيات الصالحات لاتنسيها فهي تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة أوراقها

- حاول بقدر الامكان في كل يوم أن تتصدق حتى لو بالابتسامة لزميل او بإماطة أذى تصدق برسالة دينية عبر الواتس او بنشر سنة سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام المهم تتصدق

- كفارة المجلس كررها في الأوقات التاليه :

١- بعد الوضوء لكل صلاة ٢- وبعد اي صلاة سواء كانت فرض ام نفل ٣- بعد تلاوة القرآن ٤- بعد أي مجلس سواء كان مجلس ذكره أو غيره .

- ختاما احفظ لسانك عن الغيبة فهي باب الهموم في الدنيا وباب الهلاك في الاخرة واذا جلست مجلس الغيبة امنعهم عن أكل عرض المسلمين لتضمن نفسك من نار جهنم

11/ عند النوم لاتسمح لنفسك ان تنام من غير الوتر تذكر انها وصية خير البشر ولاحظ انها ركعات فعندما أوصاك حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام لم يثقل عليك

- قرآءة آخر آية من سورة البقرة كل ليلة ( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه ) فهي بعد الله تكفيك من الهم ومن الظلم ومن القهر ومن تسلط شياطين الانس والجن وتحميك من البلايا والمصائب التي يرسلها الله لعباده تطهيرا لهم من الذنوب فهذه الآية هي من تطهرك من ذنوبك فلا تحتاج لبلايا تكفر الذنب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قرأها في ليله كفتاه )

- حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة لتحميك من كل مكروه