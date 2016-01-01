هل يجوز تغيير نية الصلاة بعــد الشروع فيها ؟
" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو مـن مطلق لمعيَّن : فـهذا لا يصح .
وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .
مثال ذلك :
مـن معيَّن لمعيَّن :
أراد أن ينتقل من سنـة الضحى إلـى راتبة الفجــر التــي يريــد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلـي ركعتي الضحى ، ثــم ذكر أنـه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلــى راتبة الفجر :
فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .
كذلك أيضاً رجل دخــل فـي صلاة العصر ، وفـي أثناء الصلاة ذكـر أنــه لــم يصــل الظهر فنواها الظهر :
هذا أيضـاً لا يصح ؛ لأن المعين لابـد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن :
فمثل أن يكــون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثــم ذكــر أنــه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :
فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال مـــن معيَّن لمطلق :
فمثـل أن يبــدأ الصـلاة عـلى أنهــا راتبة الفجر ، وفــي أثنــاء الصلاة تبين أنه قد صلاها :
فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .
ومثال آخر :
إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثـم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها عــلى الركعتين ( ثــم يصلي الفريضة مع الجماعة):
فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق
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