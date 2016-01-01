هل يجوز تغيير نية الصلاة بعــد الشروع فيها ؟

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو مـن مطلق لمعيَّن : فـهذا لا يصح .

وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .

مثال ذلك :

مـن معيَّن لمعيَّن :

أراد أن ينتقل من سنـة الضحى إلـى راتبة الفجــر التــي يريــد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلـي ركعتي الضحى ، ثــم ذكر أنـه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلــى راتبة الفجر :

فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .

كذلك أيضاً رجل دخــل فـي صلاة العصر ، وفـي أثناء الصلاة ذكـر أنــه لــم يصــل الظهر فنواها الظهر :

هذا أيضـاً لا يصح ؛ لأن المعين لابـد أن تكون نيته من أول الأمر .

وأما من مطلق لمعيَّن :

فمثل أن يكــون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثــم ذكــر أنــه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :

فهذا أيضاً لا يصح .

أما الانتقال مـــن معيَّن لمطلق :

فمثـل أن يبــدأ الصـلاة عـلى أنهــا راتبة الفجر ، وفــي أثنــاء الصلاة تبين أنه قد صلاها :

فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .

ومثال آخر :

إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثـم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها عــلى الركعتين ( ثــم يصلي الفريضة مع الجماعة):

فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق