تعرف على 50 معلومة عن الرسول ( صلى الله عليه و سلم ) )
هذه هى بعض المعلومات عن خير البشر و خاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا و حبيبنا أبي القاسم محمد - اللهم صل على محمد و على آل محمد - ..
1 - هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث بالرسالة كان عمره (40 سنة).
2 - هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما توفي كان عمره (63 سنة)
3 - هل تعلم أن (بني النجاروبني الزهرة) هم أخوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
4 - هل تعلم أن (الحارث بن عبدالعزى) هو ابو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة .
5- هل تعلم أن (أسامة بن زيد) هو حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه .
6 - هل تعلم أن (حذيفة بن اليمان) هوصاحب سرالرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
7 - هل تعلم أن (الزبير بن العوام) هوحواري الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
8 - هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينتمي الى قبيلة ( قريش العدنانيه) .
9 - هل تعلم ان زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (13زوجه) .
10 - هل تعلم ان سبطا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هما (الحسن والحسين عليهما السلام ).
11 - هل تعلم ان أن عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (27 غزوة) .
12 - هل تعلم ان عدد الغزوات التى قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي ( 9 غزوات) .
13 - هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت كنيته (ابو القاسم) .
14 - هل تعلم أن ( السكب , المرتجز , لزاز , الطرب ,اللحيف ) هي أسماء خيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
15 - هل تعلم ان (اليهوديه زينب بنت الحارث) هي التي وضعت السم للرسول صلى الله عليه وآله و سلم .
16 - هل تعلم ان (ماريا القبطيه وريحانة بنت زيد) هما الجاريتين اللتان تزوجهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
17 - هل تعلم ان ( ذو الفقار , بتار, الحيف , رسوب ,المخذم ) اسماء سيوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
18 - هل تعلم أن (قبيلة بني النضير اليهوديه) هي التي أرادت القاءالحجر على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
19 - هل تعلم أن (علي بن أبي طالب,عثمان بن عفان,العاص بن الربيع,عتبة وعتيبة أبناءأبي لهب) هم أصهارالرسول صلى الله عليه آله ووسلم .
20 - هل تعلم ان (الزبيربن العوام ) هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
21- هل تعلم ان ( فاطمة بنت عمروالمخزومي ) هي جدة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لأبيه.
22- هل تعلم ان (حسان بن ثابت ,عبدالله بن رواحة , كعب بن مالك) هم شعراءالرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
23- هل تعلم ان ( المطعم بن عدي ) هوالشخص الذي أجار الرسول صلى الله عليه و آله وسلم عند عودته من الطائف.
24- هل تعلم أن آخرمن شاهد الرسول صلى الله عليه و آله وسلم بعد وفاته هو ( قثم بن العباس بن عبدالمطلب ) .
25- هل تعلم أن (حليمة السعدية , ثوبية مولاة أبي لهب ) هن مرضعات الرسول صلى الله عليه و آله و سلم
26- هل تعلم أن (سورة النور) هي السورة التي حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النساء علي تعلمها.
27- هل تعلم ان( رملة بنت أبي سفيان) هي المرأة التي خطبها النجاشي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم .
28- هل تعلم ان (سرية عبدالله بن جحش) الي ساحل البحر هي اول سرية وجهها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
29- هل تعلم ان (عقبة بن ابي العاص) هو الذي كسر رباعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
30- هل تعلم ان (غزوة ودان " الأبواء") هي أول غزوة للرسول صلى الله عليه وآله و سلم
31- هل تعلم ان ( ابن قمئة ) هو الذي شج وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد .
32- هل تعلم ان الصحابي (زيد بن حارثه ) هو الصحابي الذي تبناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل تحريم التبني في الأسلام .
33- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك (9 زوجات ) بعد وفاته .
34- هل تعلم ان ( ثابت بن قيس ) هو خطيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
35- هل تعلم ان ( برة بنت عبدالعزي ) هي جدة الرسول صلي الله عليه وآله وسلم لأمه .
36- هل تعلم ان آخرمن مات زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي (أم سلمة )
37- هل تعلم ان اول من توفت من بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي ( رقيه )
38- هل تعلم ان آخر زوجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي (ميمونة بنت الحارث)
39- هل تعلم ان الشخص الوحيد الذي قتله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو (أبي بن خلف )
40- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من بيت (ام هانئ)
41- هل تعلم ان الصحابي الذي ادعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله وسلم هو ( طليحة بن خويلد الأسدي) ثم اسلم وحسن اسلامه
42- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفن بقيمصه ( الصحابية فاطمة بنت أسد ) زوجة عمه ابو طالب
43- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى (70مرة على جثمان حمزة) يوم أحد
44- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغائب على ( النجاشي ملك الحبشة )
45- هل تعلم ان أول امرأة بايعها الرسول صلى الله عليه و آله وسلم في العقبة الثانيه هي ( فكيهة بنت يزيدالأنصاري )
46- هل تعلم ان (دلدل) هوأسم بغلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التى أهداها له المقوقس.
47- هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من قسم شهر رمضان ثلاثا (أوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.)
48- هل تعلم ان العمرات التى أعتمرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي (عمرة الحديبة,عمرة القضاء,عمرة الجعرانة,عمرة الحج)
49- هل تعلم ان والدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (السيدة أمنة) توفيت في الأبواء بين مكة و المدينة.
50- هل تعلم ان شريك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بالتجارة في مكة هو( السائب بن أبي السائب ).
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
و أخيرا هل تعلم يا من قرأت هذا الموضوع أنك صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين مرة ..
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