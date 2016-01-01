أكثر 3 أشياء أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم
أن الله عز وجل أودع في قلب النبي محمد - عليه الصلاة والسلام - حب 3 أشياء: "الطيب والنساء والصلاة".
و من السيرة النبوية بما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلاثٌ: الطِّيبُ، وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ"، وأوضح مستشار المفتي أن التطيب سنة النبي الكريم وكان يأمر به أصحابه الكرام، كما ذكرت السيدة عائشة رضىِ الله عنها قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ".
أو قالت في رواية أخرى: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ [أو: وَبِيصِ الْمِسْكِ] فِي مَفَارِقِ (أو: مَفْرِقِ) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ"، يذكر أن العلماء اختلفوا في حكمة تحبيب النساء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: لينقلن عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحي من ذكره ومن جملة ما سبق نجد ان: أحكام الغسل والحيض والنفاس والعدة وما شابه ذلك.
وقيل: حبب إليه صلى الله عليه وسلم النساء زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه عما كلف به من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر مشاقه وأعظم لأجره.
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