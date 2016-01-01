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حكم الكلام أثناء الطعام في الإسلام

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 11 دقيقة مضت
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حكم الكلام أثناء الطعام في الإسلام

الكلام على الطعام مباح، بل قال العلماء باستحباب الحديث على الطعام تأنيسا للآكلين، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: "نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ".

 

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عند شرح هذا الحديث: [وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَكْلِ تَأْنِيسًا لِلْآكِلِينَ]. 

 
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