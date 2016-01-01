ست صور لا يراها الانسان قبل وفـته

***ســت صـــور لا يـراهـــا الانســـــــان قــبل وفــــاته***

***الصوره الاولى***

عــندما تحــمل عــلى الأعـــناق

***الصورة الثانية***

عــندما تسـمع وقع أقـدامهم وقـد تركوك في القـبر وحـيداً

***الصورة الثالثة***

عــندما يكون الناس كالفـــراش المــبثـــوث

***الصـورة الرابعـــة***

عــندما تدنو الشمس من الخـــلايــق وتـنـتـظـــر الحـساب

***الصورة الخامـسة***

عـــندما تمـــر عـــلى الصـــراط

***الصورة السادسة***

إما إلى جـــنة وإمــا إلى نـــار

اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم.. ولا تعـذبنا فأنت عـلينا قادر..

اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غـير الأرض والسماوات..

اللهـم إذا جاء منكر و نكير.. وألقيا عـلينا السؤال.. اللهم ألهمنا الجواب..

اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة..

اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه.. وأمه وأبيه.. وصاحبته وبنيه.. لكل أمريء منهم يومئذ شأن يغنيه..

اللهم ارحمنا إذا التفت الساق بالساق.. إلى ربك يومئذ المساق..

اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال.. وخاننا المقال.. ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال..

اللهم ارحمنا إذا أورينا التراب.. وغلقت من القبور الأبواب.. فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب..

اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت.. وتقول هل من مزيد..

اللهم اغـفـر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات