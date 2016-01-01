أيام يحرم على المسلم صومها.. فما هى؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم صوم الأيام التالية:

1) يوم عيد الفطر.

2)يوم عيد الأضحى.

3) أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ”، أخرجه مسلم في صحيحه، وقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ”، أخرجه مسلم في صحيحه.