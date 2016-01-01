أيام يحرم على المسلم صومها.. فما هى؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم صوم الأيام التالية:
1) يوم عيد الفطر.
2)يوم عيد الأضحى.
3) أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ”، أخرجه مسلم في صحيحه، وقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ”، أخرجه مسلم في صحيحه.
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