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أيام يحرم على المسلم صومها.. فما هى؟

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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أيام يحرم على المسلم صومها.. فما هى؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم صوم الأيام التالية:

 

1) يوم عيد الفطر.

2)يوم عيد الأضحى.

3) أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

 

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ”، أخرجه مسلم في صحيحه، وقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ”، أخرجه مسلم في صحيحه.

 
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