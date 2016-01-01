شروط الزواج من غير المسلمة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة قفز مغامر من على جرف صخري شاهق الارتفاع، باتجاه بحيرة شلال في ولاية أوريجون الأمريكية.

نشر الأمريكي تشيز رينفورد "23 عاما" مقطع فيديو لنفسه على موقع "يوتيوب"، يظهر فيه وهو يقوم بتجربة خطيرة بالقفز من على جرف صخري شاهق الارتفاع.

وأظهر مقطع الفيديو، المغامر تشيز وهو يستعد للقفز من أعلى الجرف الصخري بالقرب من شلال ضخم، حيث قام بحركة بهلوانية في الهواء قبل أن يهوي إلى المياه.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قال تشيز في تعليق له على التجربة:"كانت تجربة القفز هذه من أكثر التجارب المخيفة في حياتي، ولكنني أعتبرها فرصة لإغناء تجاربي الحياتية".