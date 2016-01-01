شروط الزواج من غير المسلمة

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه ووالاه

وبعد :

فقد حث الشرع المسلم على أن يتخير للزواج ذات الدين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي ? قال : ” تنكح المرأة لأربع :لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ” وعلى ذلك فالجدير بالمسلم أن يتخير المسلمة التي قد حسن إسلامها لتكون له زوجه ، هذا ولكن الشرع الشريف مع تفضيل المسلمة ذات الدين أباح الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) ولذلك ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن تكون باقية على أنها كتابية لم ترتد إلى الإلحاد أو الوثنية بمعنى أنها تؤمن بالله الخالق وأنه أرسل للناس رسلاً وتؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار.

الشرط الثاني : أن تكون محصنة لا ترى الزنا مباحاً مثل أولئك الأوروبيات اللائي يستبحن صداقة الرجال ويتعارفون على جواز معاشرة الصديق كمعاشرة الأزواج .

الشرط الثالث : أن يقع الزواج والحياة بها في بلد يمكن أن يحتفظ بأبنائه على دين الإسلام .

فإن اختل شرط من الشروط السابقة فلا يجوز الزواج بغير المسلمة والله أعلم .