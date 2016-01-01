5 خطوات تجعل منك عاشقًا للصلاة

الكثير منا يدرك قيمة الصلاة، فالصلاة هي عماد الدين، و أيضاً تعتبر حلقة الوصل بين العبد وربه، فقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنّ أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله ، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله".

وبالرغم من هذا يوجد بيننا الكثير من يتكاسل عنها أو يتجاهل فضلها وأهميتها، لذا أقدم لك أخي المسلم أختي المسلمة أهم الطرق التي تجعل منك عاشق للصلاة، فإذا اتبعت تلك الطرق بعناية شديدة فربما لا يمكنك أن تترك صلاة مرة أخري .

وتتلخص تلك الطرق في:

1- قبل أن تؤدي الصلاة هل فكرت يوماً وأنت تسمع الآذان بأن جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة وأنت تتوضأ بأنك تستعد لمقابلة ملك الملوك .

2- تأكد وأنت تكبر تكبيرة الإحرام بأنك ستدخل في مناجاة ربك السميع العليم وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة بأنك في حوار خاص بينك وبين خالقك .

3- تتيقن وأنت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأعداد التي لا يعلمها إلا الله من الملائكة راكعون وآخرون ساجدون منذ آلاف السنين .

4- تتدرك وأنت تسجد بأن أعظم وأجمل مكان يكون فيه الإنسان هو أن يكون قريباً من ربه الواحد الأحد .

5- تعرف وأنت تسلم في آخر الصلاة بأنك تتحرق شوقاً للقائك القادم مع الرحمن الرحيم .