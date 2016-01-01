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طريقة بسيطة لجعل يومك كله حسنات

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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طريقة بسيطة لجعل يومك كله حسنات

الحمد لله رب العالمين

سبحان الله وبحمدة عد خلقة ورضا نفسة وزنة عرشة ومداد كلماتة

اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلاة لا ينتهى منها

اخوانى فى الله

اعمال بسيطة جدا

المطلوب منك ان تتعود عليها

لتكون خيرا لك فى جنتك بأذن الله

 

*ذكرى زوجك بصلاه الجماعه

 

فهى ليست فقط اعلى من صلاة الفرد بسبعة وعشرون درجة

انما هى مغفرة ورحمة بين المصلين

 

كل خطوة الى المسجد تزيد حسنة وتمحو سيئة

 

*الحفاظ على الاستغفار فى طريق للمسجد

 

*بعد الصلاه حافظ على اذكار الصلاة ومنها اللهم اجرنى من النار يحرم عليك دخولها يوم القيامه

 

*حافظ على اية الكرسى عقب كل صلاة حتى لا يمنعك من دخول الجنة الا الموت

 

*حاول ان تقرأ صفحتين من القرأن او اكثر عقب كل صلاة فبذلك تكون قرأت نصف جزء من القرأن دون تعب

 

*حافظ على الصلاة على النبى الكريم فى طريقك

 

*حافظ على قراءة سورة الاخلاص ثلاث مرات قبل نومك فهى تعادل قراءة القرأن الكريم كلة

 

*حافظ على اذكار الصباح والمساء فهى حصن لك من الشيطان الرجيم

 

*حافظ على قول استغفر الله الذى لا الة الا هو الحى القيوم واتوب اليك حتى تغفر ذنوبك كلها

 

*حافظ على قول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات

حتى تأخد اجر حسنةعن كل مسلم ومؤمن

 

*حافظ ان تتصدق ولو بأقل شئ فوالله ما انقصت صدقة من مال

 

*حافظ على قراءة سورة الملك كل ليلة وليكون بعد صلاة العشاء

ثلاثين اية تحميك من عذاب القبر (خمس دقائق)

 

الحمد لله رب العالمين

 

واٍسألك ياأرحم الراحمين ان تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلملت الاحياء منهم والاموات

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الة واصحابة اجمعين

 
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