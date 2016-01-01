8 نصائح للتخلص من السب والشتم

يعتقد بعض الناس بأن الشتم يشفي غليلهم ولكن الناس يفقدون احترامهم للشخص عندما يستخدم لغة بذيئة

فاختيارك للالفاظ يحدد مااذا كان الناس ينظرون اليك كانسان ذكي وناضج ومهذب او وقح وجلف وغير مراع لمشاعر الاخرين.

إليك نصائح للتخلص من عبارات والفاظ الشتم والسباب:

1- لاحظ ان السب والشتم يحدث ضرراً.. لن تكسب اي جدال بالسب والشتم ولن تبرهن على ذكائك ولباقتك.

2- ابدا بالتخلص من عبارات والفاظ السباب العرضية.. تظاهر بان جدتك او ابنتك الصغيرة تسترق السماع لما تقول من فوق كتفك.

3- فكر بصورة ايجابية.. السب والشتم مقترنان بسلوك سلبي.. السلوك الايجابي لا يعني التخلص من السب والشتم فحسب، بل يؤدي الى تهذيب شخصيتك ويجعلها اكثر اشراقاً.

4- حاول التدرب على الصبر. عندما تقف في صف او تعلق في زحمة السير اسال نفسك: هل التاخر لدقائق اضافية معدودة يعني شيئا؟ اذا كنت متاخرا بالفعل حاول ان تهديء نفسك، لانه ليس هناك مايمكن ان تفعله ازاء ذلك.

5- تكيف مع الوضع الذي انت فيه ولا تسب ولا تلعن نحن نعيش في عالم غير كامل ، والكمال لله وحده عز وجل.

اذا كانت الامور تسير في الاتجاه الخاطيء وتتعطل كل يوم علينا ان نعمل على حلها بطريقة او باخرى

ولكن اعلم ان السباب واللعن لن يساعدا جهودنا للحل.

6- استخدم كلمات والفاظا بديلة "بدلا من كلمات السب والشتم" استخدم كلمات مثل "الله المستعان" "سبحان الله" "وفقك الله" "جزاك الله خيرا" وهكذا من الالفاظ والعبارات المحببة للنفس والتي تجلب الرضا والسرور

7- عبر عن رايك بصورة مهذبة، اذا انتقدك شخص ما لا تسارع الى سبه وشتمه بل حاول ان تصرفه بطريقة لبقة.

8- اعمل جاهدا على التخلص من هذه العادة السيئة "ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش القول".