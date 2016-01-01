من هي سيدة نساء العالمين؟

إن السيدة فاطمة سلام الله عليها والسيدة مريم سلام الله عليها كلتاهما من النساء الأربع اللاتي تم ذكرهن من قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حيث أنهن أكمل النساء.

وسيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها ممكن أن تكون هي سيدة نساء العالمين لما قد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء مرضه الذي مات فيه حيث أنه كان قد أسر إلى سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها حديثا كان منه التالي : ... انه قال لها عندما بكت عندما علمت بدنو موته .. فقال ألا ترضين أن تكوني خير نساء العالمين .. فضحكت .. ونقول والله اعلم . و لكن صحيح هذا الكلام موجود و يمكن الرجوع فيه إلى صحيح البخاري كالتالي :

انه في موته صلى الله عليه وآله و سلم و أنه عندما دخلت عليه السيدة فاطمة سلام الله عليها و هى تبكى فاخذ يلاطفها و أدناها منه و اسر إليها بالقول فبكت و زاد بكاؤها فأدناها منه مره أخرى فضحكت.

و لما سألتها السيدة عائشة رضي الله عنها فيما بعد عن هذا التحول السريع ما بين البكاء ومن ثم الضحك أجابتها قائلة:

انه فى الأولى كان قد اخبرني صلى الله عليه و سلم بأنه ملاقى ربه فى وجعه هذا فبكيت و انه فى الثانية اخبرها صلى الله عليه و سلم بأنها أول أهله لحاقا به فضحكت. و الله اعلم أما الدليل على أن ألسيده مريم سلام الله عليها هي سيده نساء العالمين فيمكن الرجوع في هذا الشأن إلى كتاب الله تعالى عز وجل وذلك في سورة "ال عمران" في الآية رقم 42 بسم الله الرحمن الرحيم (( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك و طهرك واصطفاك على نساء العلمين)) صدق الله العظيم .

وبناءا على الدليلين المذكورين أعلاه فمن الصعوبة بإمكان تحديد أي من المرأتين العظيمتين هي سيدة نساء العالمين ، فإذا ما قلنا أنها هي السيدة فاطمة سلام الله عليها نكون لم نجانب قول الحق ، وإذا ما قلنا أنها السيدة مريم سلام الله عليها نكون أيضا لا نخالف الحق كذلك ، أيا من كانت منهما سيدة نساء العالمين فكلتاهما عظيمتان في الشأن والقيمة على الأرض وفي السماء .