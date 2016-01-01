من هم جلساء الرحمن يوم القيامة؟
وجوههم من نور .. ويجلسون على منابر من نور .. هم جلساء الرحمن يوم القيامة .. فمن هم ؟!
نسعى جميعا في الدنيا لنيل رضا الله – عز وجل -، ونحاول جاهدين أن يقبلنا المولى – سبحانه وتعالى – في عليين..
لكن هل تعلم أن هناك من يجلسون يوم القيامة عن يمين العرش، وجوههم من نور، وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء.. فمن هم؟!
فعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولاشهداء ولا صديقين)، قيل: يا رسول الله ! من هم؟، قال: (هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى) – صحيح الترغيب.
عندما سئل رسول الله – صلوات الله عليه – عن هؤلاء ؟
أجاب قائلا: إنهم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى ..
نعم .. إنهم المتحابون في الله ..
يقول د. محمد راتب النابلسي في موسوعته أن تحب أخاً في الله ليس بينك و بينه قرابة، و لا نسب، و لا شراكة، ولا مصلحة، و لا عمل، و لا أخذ، و لا عطاء، و لا أبيض، و لا أصفر، تحبه لله، هذا أقدس أنواع الحب أن تحب أخاً في الله، أما حينما يكون الحب بدافع مصلحة فهو قائم ما قامت المصلحة، فإذا تلاشت تلاشى هذا الحب.
حب لله .. واجعل لك أشخاصا تتحابون سويا بجلال الله تبارك وتعالى ..
جعلنا الله وإياكم من جلساء الرحمن يوم القيامة..
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