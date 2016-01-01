حكم الشرع في إجهاض الحمل المشوه بالشهر الخامس
ورد سؤال على دار الافتاء في الازهر الشريف ، عن أن امرأة في الشهر الخامس في الحمل أجمع الأطباء على تشوه الطفل، وهذه ثالث حالة تمر بها الأم، فهل يجوز لها أن تجهض هذا الحمل المشوه؟
وأجابت الدار، أن الحمل قد نُفِخت فيه الروح، وبذلك هو إنسانٌ كاملٌ لا يجوز الاعتداء عليه حتى وإن كان به تشوه، شريطة ألا يترتب على استمرار الحمل ضرر محقق يلحق الأم، فإذا قرر الأطباء المتخصصون أن هناك ضررًا محققًا يلحق بالأم، ففي هذه الحالة لا مانع من إنزاله بعد أخذ رأي الطبيب الثقة.
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