نصائح للشعور بالقناعة!

1- لا تقارن نفسك بأحد : إذ أنك تحول حياتك لجحيم تستحيل معه الحياه، فأنت كل يوم تقلل من شأنك مقارنة بمن حولك، وتستكثر الخير الذي بين يديهم، حياة تنعدم فيها راحة البال والسعادة، انظر لما بين يديك واعرف قيمته جيدا، واشكر الله عليه يزدك من نعيمه وتشعر بالرضا النفسي الداخلى ووتنعم بالهدوء وراحة البال .

2- تبسيط الأمور : تعامل في الحياة ببساطة ولا تعقد الأمور فيصعب عليك حلها، وفكر في الحاضر وانت تعمل للمستقبل فيختفي القلق من حياتك، وتمر بك سنوات العمر بحلوها ومرها ببساطة ورضا .

3- حب نفسك : لا نعني بذلك الأنانية لكن حب النفس بالقدر الذي يشعرك بالرضا والراحة، ويدفعك دائما للعمل لتطوير الذات والنجاح المستمر، مع مصارحة الذات ومعرفة الإمكانيات الحقيقية للنفس، والعيش من هذا المنطلق والرضا بما قدر لك .

4- تحلى بالدعابة : روح المرح يجعل منك شخصية جميلة تمتلئ بالتفاؤل والرضا، وتخلق منك شخصية ايجابية تجيد إسعاد نفسها ونشر الحب والسعادة على من حولها، لذا تخلى عن الكآبة وفتش عن السعادة وتمسك بها .

5- خصص وقت لنفسك : امنح نفسك الوقت الكافئ واللازم لفهم من حولك، وتفسير ما يمر بك من أحداث، وامنح نفسك الوقت الكافي للقيام بواجباتك لتضمن نجاحك، واتقانك للعمل، والذي يمنحك شعورا بالسعادة والرضا عن نفسك .

6- اختار السعادة : قد يخالفنا كثيرون في هذه المقولة بأن السعادة اختيار، نعم السعادة اختيار ومنهج في الحياة يتبعه البعض، مما يشعرهم بالقناعة بكل ما في حياتهم، أما الكآبة والحزن المستمر يجعلك كارها لحياتك بكل ما فيها، ولا تستطيع رؤية الخير الذي تمتلكه ويكون سببا لرضاك .

7- اهتم بالمعنويات أكثر من الماديات : معظم الناس يسعون لامتلاك الماديات مثل المال، والمنازل، والسيارات وغيرها، ولا يشعر بما يمتلك من علاقات اجتماعية ناجحة، بيئة طبيعية من حوله، معتقدات دينية مريحة للنفس، امعن النظر في كل ذلك تجد القناعة التي تخلق لك سعادة لا تقدر بمال .

8- اشعر بالقناعة لإسعاد من حولك : عندما تصبح قنوعا راضيا عن الكنوز الحقيقية التي تمتلكها وتبدأ بالنظر لمن حولك من أبناء، أهل، زوحة، أصدقاء تسعد وتسعد من حولك جميعا، ولا تكن عبئا عليهم ومصدر للقلق والحزن .