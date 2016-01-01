ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القاب يكنون بها
سنذكر في هذا الموضوع بعض من اسماء الصحابه رضوان الله عليهم والقابهم
1- الطيب المطيب: عماربن ياسر رضي الله عنه
2- ساعي رسول الله: عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه
3- فارس رسول الله: أبو قتادة رضي الله عنه
4- حارس رسول الله: محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه
5- رديف رسول الله : الفضل بن العباس رضي الله عنه، لأنه كان يركب دائما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم
6- الصديق: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، توفي عام 13
7- الفاروق-شهيد المحراب: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي عام 23
8- ذو النورين: عثمان بن عفان رضي الله عمه، توفي عام 35
9- الراكب المهاجر: عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه
10- شبيه الملائكة: عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه، توفي عام 52 في البصرة
11- الأواب البطل: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، توفي عام 53
12- راهب صومعة الحياة-المستجير بالله: عثمان بن مظعون رضي الله عنه
13- الأبيض الجعد: عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه،استشهد بأحد
14- تاجر الرحمن: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
15- الأمين الزاهد: عتبة بن غزوان رضي الله عنه، توفي عام 17
16- الرجل الصالح-تابع السنة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
17- الفدائي المصلي: عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، توفي بالشام عام 54
18- الشهيد الأجدع: عبد الله بن جحش رضي الله عنه، استشهد في أحد عام 3
19- حبر الأمة-ترجمان القرآن-البحر: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، توفي عام 68 في الطائف
20- القانت الأواب: عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي عام 65
21- محرر المؤمنين: عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، توفي في مصر عام 33
22- الشهيد العائذ-الفارس المصلوب-ابن الحواري: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قتله الحجاج
23- الشهيد الشاعر: عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، استشهد في معركة مؤتة عام 8
24- ظليل الملائكة: عبد الله بن عمرو بن خرام الأنصاري، استشهد يوم أحد عام 3
25- هارون الأمة-قاضي الأمة-أسد الله الغالب: علي بن أبي طالب رضي الله عنه،استشهد عام 40
26- يزيد الخير: يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخو أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان
27- سيد المسلمين: أبي بن كعب رضي الله عنه
28- حمامة المسجد: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
29- الفياض: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
30- حمي الدبر: عاصم بن ثابت رضي الله عنه
31- أسد الله ورسوله: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
32- ذو البجادين: عبد الله بن نهم المزني رضي الله عنه
33- سيف الله المسلول: خالد بن الوليد رضي الله عنه
34- عتيق الله من النار(العتيق): أبو بكر الصديق رضي الله عنه
35- أمير الطوائف: سفيان بن عوف رضي الله عنه
36- ذو الشهادتين: خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه
37- ذو العين: قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه
38- ذو السيفين: أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه
39- ذو الرأي: الحباب بن المنذر رضي الله عنه
40- سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
41- أمين الأمة-أمير الأمراء: أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه،توفي في الشام عام 18 بالطاعون
42- ذو النور: الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه، وهبه الله نورا في سوطه
43- ذو النور: عبد الله بن الطفيل الأزدي رضي الله عنه
44- المنحور: أبو رهم الغفاري رضي الله عنه
45- ذو العمامة: سعد بن العاص بن أمية رضي الله عنه
46- خطيب الرسول: ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، استشهد في اليمامة عام 12
47- المجمر: نعيم بن عبد الله المجمر رضي الله عنه
48- مكشوح-المرادي: قيس بن هبيرة رضي الله عنه،توفي عام 37
49- ذو الجناحين-الطيار-أبو المساكين: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، استشهد في معركة مؤتة عام 8
50- الكامل: أسيد بن سماك الأوسي الأنصاري رضي الله عنه
51- حافظ الإسلام-سيد الحفاظ: أبو هريرة رضي الله عنه
52- الباحث عن الحقيقة: سلمان الفارسي رضي الله عنه
53- صاحب الهجرات الثلاث: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه
54- تاج السنة: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
55- شبيه جبريل: دحية الكلبي رضي الله عنه
56- الشهيد الأشعث: مصعب بن عمير رضي الله عنه، استشهد يوم أحد عام 3
57- الفطرة الراشدة: الطفيل بن عامر الدوسي، استشهد في موقعة اليمامة عام 11
58- ساقي الحرمين: العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، توفي عام 32
59- السمح الجواخطيب قريش: سهيل بن عمرو القرشي رضي الله عنه، توفي عام 18 في طاعون الشام
60- ذو العصابة الحمراء-ذو المشهرة-ذو السيفين: أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه، استشهد في موقعة اليمامة عام11
61- بطل المشاة-البطل العداء: سلمة بن الأكوع السلمي رضي الله عنه، توفي في المدينة عام 74
62- الصندوق الأمين: سمرة بن جندب رضي الله عنه، مات في الكوفة عام 60
63- لقمان الحكيم-صاحب فكرة الخندق: سلمان الفارسي رضي الله عنه، مات عام 36
64- الفدائي الكشاف: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، مات عام 36
65- عاشق الموت: البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، مات عام 20
66- سيد القراء: أبي بن كعب رضي الله عنه
67- الشهيد المصلوب: خبيب بن عدي رضي الله عنه، استشهد عام 3، قتلته قريش
68- غسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه
69- مؤذن الرسول:بلال بن رباح رضي الله عنه
70- تيار الفرات: القعقاع بن معبد التميمي رضي الله عنه
71- بحر الجود: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه
72- النقيب الشهيد: سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه
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