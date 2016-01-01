ألقاب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القاب يكنون بها

سنذكر في هذا الموضوع بعض من اسماء الصحابه رضوان الله عليهم والقابهم

1- الطيب المطيب: عماربن ياسر رضي الله عنه

2- ساعي رسول الله: عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه

3- فارس رسول الله: أبو قتادة رضي الله عنه

4- حارس رسول الله: محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه

5- رديف رسول الله : الفضل بن العباس رضي الله عنه، لأنه كان يركب دائما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم

6- الصديق: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، توفي عام 13

7- الفاروق-شهيد المحراب: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي عام 23

8- ذو النورين: عثمان بن عفان رضي الله عمه، توفي عام 35

9- الراكب المهاجر: عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه

10- شبيه الملائكة: عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنه، توفي عام 52 في البصرة

11- الأواب البطل: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، توفي عام 53

12- راهب صومعة الحياة-المستجير بالله: عثمان بن مظعون رضي الله عنه

13- الأبيض الجعد: عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه،استشهد بأحد

14- تاجر الرحمن: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

15- الأمين الزاهد: عتبة بن غزوان رضي الله عنه، توفي عام 17

16- الرجل الصالح-تابع السنة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

17- الفدائي المصلي: عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، توفي بالشام عام 54

18- الشهيد الأجدع: عبد الله بن جحش رضي الله عنه، استشهد في أحد عام 3

19- حبر الأمة-ترجمان القرآن-البحر: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، توفي عام 68 في الطائف

20- القانت الأواب: عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي عام 65

21- محرر المؤمنين: عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، توفي في مصر عام 33

22- الشهيد العائذ-الفارس المصلوب-ابن الحواري: عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قتله الحجاج

23- الشهيد الشاعر: عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، استشهد في معركة مؤتة عام 8

24- ظليل الملائكة: عبد الله بن عمرو بن خرام الأنصاري، استشهد يوم أحد عام 3

25- هارون الأمة-قاضي الأمة-أسد الله الغالب: علي بن أبي طالب رضي الله عنه،استشهد عام 40

26- يزيد الخير: يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخو أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان

27- سيد المسلمين: أبي بن كعب رضي الله عنه

28- حمامة المسجد: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

29- الفياض: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه

30- حمي الدبر: عاصم بن ثابت رضي الله عنه

31- أسد الله ورسوله: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

32- ذو البجادين: عبد الله بن نهم المزني رضي الله عنه

33- سيف الله المسلول: خالد بن الوليد رضي الله عنه

34- عتيق الله من النار(العتيق): أبو بكر الصديق رضي الله عنه

35- أمير الطوائف: سفيان بن عوف رضي الله عنه

36- ذو الشهادتين: خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه

37- ذو العين: قتادة بن النعمان الأنصاري رضي الله عنه

38- ذو السيفين: أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه

39- ذو الرأي: الحباب بن المنذر رضي الله عنه

40- سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه

41- أمين الأمة-أمير الأمراء: أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه،توفي في الشام عام 18 بالطاعون

42- ذو النور: الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه، وهبه الله نورا في سوطه

43- ذو النور: عبد الله بن الطفيل الأزدي رضي الله عنه

44- المنحور: أبو رهم الغفاري رضي الله عنه

45- ذو العمامة: سعد بن العاص بن أمية رضي الله عنه

46- خطيب الرسول: ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه، استشهد في اليمامة عام 12

47- المجمر: نعيم بن عبد الله المجمر رضي الله عنه

48- مكشوح-المرادي: قيس بن هبيرة رضي الله عنه،توفي عام 37

49- ذو الجناحين-الطيار-أبو المساكين: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، استشهد في معركة مؤتة عام 8

50- الكامل: أسيد بن سماك الأوسي الأنصاري رضي الله عنه

51- حافظ الإسلام-سيد الحفاظ: أبو هريرة رضي الله عنه

52- الباحث عن الحقيقة: سلمان الفارسي رضي الله عنه

53- صاحب الهجرات الثلاث: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

54- تاج السنة: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

55- شبيه جبريل: دحية الكلبي رضي الله عنه

56- الشهيد الأشعث: مصعب بن عمير رضي الله عنه، استشهد يوم أحد عام 3

57- الفطرة الراشدة: الطفيل بن عامر الدوسي، استشهد في موقعة اليمامة عام 11

58- ساقي الحرمين: العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، توفي عام 32

59- السمح الجواخطيب قريش: سهيل بن عمرو القرشي رضي الله عنه، توفي عام 18 في طاعون الشام

60- ذو العصابة الحمراء-ذو المشهرة-ذو السيفين: أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه، استشهد في موقعة اليمامة عام11

61- بطل المشاة-البطل العداء: سلمة بن الأكوع السلمي رضي الله عنه، توفي في المدينة عام 74

62- الصندوق الأمين: سمرة بن جندب رضي الله عنه، مات في الكوفة عام 60

63- لقمان الحكيم-صاحب فكرة الخندق: سلمان الفارسي رضي الله عنه، مات عام 36

64- الفدائي الكشاف: حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، مات عام 36

65- عاشق الموت: البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، مات عام 20

66- سيد القراء: أبي بن كعب رضي الله عنه

67- الشهيد المصلوب: خبيب بن عدي رضي الله عنه، استشهد عام 3، قتلته قريش

68- غسيل الملائكة: حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه

69- مؤذن الرسول:بلال بن رباح رضي الله عنه

70- تيار الفرات: القعقاع بن معبد التميمي رضي الله عنه

71- بحر الجود: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه

72- النقيب الشهيد: سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه