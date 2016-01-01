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هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطي قدميها أثناء الصلاة؟

بواسطة أخبارنا المغربية 51 دقيقة مضت
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هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغطي قدميها أثناء الصلاة؟

تجيب الدكتور نادية عمارة على سؤال أحد مشاهدى برنامجها "قلوب عامرة" المذاع على فضائية "الحياة 2" فكانت إجابتها على السؤال كالاتى:

 

يختلف جمهور العلماء فى هذا الأمر الذى يصل إلى حد الوسواس المرضى لبعض الناس فقد أدلى الإمام أبو حنيفة والإمام الموزانى وإمام أخر من الشافعية بأن قدم المرأة ليس بعورة "وهذه أقوال ائمة يعتد بها نظراً للأهميتهم".

 

فعليه وللخروج من هذا الخلاف فإن أمكن لملابس الصلاة ان تكون طويلة وتغطى القدم فبها ونعمة وان لم يكن مستطاع او غير متاح بسبب المكان او غير ذلك فلا يوجد مانع ولا تعد فاعلة هذا الامر أن صلاتها غير مقبولة.

 
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