كيف تكون أسعد الناس ؟

حتى تكون أسعد الناس ارض بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم، كل شيء بقدر، فدعِ الضجر. لا تنتظر شكراً من أحد، ويكفي ثواب الصمد، وما عليك مما جحد وحقد، وحسد. اترك المستقبل حتى يأتي , ولا تهتم بالغد ، لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. اعتزل الناس إلا من خير ، وكن جليس بيتك ، وأقبل على شأنك ، وقلل من المخالطة. اخرج إلى الفضاء ، وطالعِ الحدائق الغناء وتفرج في خلق الباري وإبداع الخالق.

إقرأ التاريخ ، وتفكر في عجائبه ، وتدبر غرائبه واستمتع بقصصه وأخباره. لا تجالس البُغضاء والثُقلاء والحَسدة فإنهم حمى الروحِ ، وهم رُسل الكدر وحملة الأحزان. أبسط وجهك للناس تكسب ودهم . وألن لهم الكلام يحبوك ، وتواضع لهم يجلوك. اجعل زمان رخائك عدةً لزمان بلائك ، واجعل مالك صيانة لحالك ، واجعل عمرك طاعة لربك.