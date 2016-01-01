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مخالفات تقع فيها المراة المسلمة عند الخروج من المنزل ! !

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 14 دقيقة مضت
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مخالفات تقع فيها المراة المسلمة عند الخروج من المنزل ! !

ان الدين الاسلامى الزم المراة المسلمة ببعض الامور و القواعد فى حياتها و التى من شانها الحفاظ عليها و على سمعتها و سلامتها فى المرتبة الاولى و هناك بعض المخالفات التى قد تقع فيها المراة المسلمة عند الخروج من المنزل او عند السفر او الوقوع فى الاختلاط مع المجتمع حولها و قد نهى عنها كتاب الله و سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم و اليكم اهمها :

 

1- عند خروج المراة من المنزل متعطرة و تتسبب فى ان يجد الرجال من ريحها شهوة فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ” أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ” اخرجه ابو داود و النسائى .

 

2- عند سفر المراة قد تتعرض الى ركوب انواع المواصلات وحدهما و بدون محرم , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا يخلوه أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم  ” متفق عليه .

 

3- اضطرار المراة احيانا الى الخروج كثيرا الى الاسواق وحدها او الخروج الى ما شابه من تنزه او غيره بلا ضرورة , قال تعالى ” وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ” سورة الاحزاب الاية 33 .

 

4- اختلاط المراة باقاربها من الاجانب عنها او اقارب الزوج و غيرهم و التساهل فى الاختلاط من مزاح و ابداء زينتها امامهم و مصافحتهم و عدم سترتها امامهم و غيرها من تلك الامور التى نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ”  فروى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والمراد بالحمو هنا أخو الزوج أو قريبه غير آبائه وأبنائه.

 

5- سفر المراة بدون محرم بواسطة الطائرة او السيارة او غيرها من وسائل المواصلات و قد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ” لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم  ” متفق عليه .

 

6- وقوع النساء فى النظر الى الرجال الاجانب خارج البيت او داخله مثل الرجال على شاشات التليفزيون و غيرها و كان غض البصر يختص بالرجال فقط حيث قال تعالى ” وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ” سورة النور الاية 31 .

 
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