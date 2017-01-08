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السبع ايات المنجيات الوصفة السحرية لفك الكرب

بواسطة أخبارنا المغربية 6 ساعات 15 دقيقة مضت
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السبع ايات المنجيات الوصفة السحرية لفك الكرب

لا شك ان القرءان الكريم كله و من ضمنه السبع ايات المنجيات هى شفاء و رحمة لمن طلب الشفاء به , قال تعالى ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) صدق الله العظيم , و قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين ) صدق الله العظيم , و مع انه لا يوجد نص من نصوص الوحى يخص السبع ايات المنجيات بهذا الاسم الا انه لا يوجد وذر فى تسميتها بهذا الاسم و فائدة هذه الايات انها بمثابة الوصفة السحرية للخروج من الضيق او لفك الكرب و لكن يجب عند قرائتها ان يكون المسلم على يقين ان الفرج لا ياتى الا من عند الله سبحانه و تعالى :

 

السبع ايات المنجيات

- بسم الله الرحمن الرحيم :

 

- قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

 

- وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

 

- وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

 

- إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

 

- وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.

 

- ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.

 

- ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراداني الله بضر هل هن كشفت ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون .

 
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1 | يونس
خطأ في الاية الاخيرة
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
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تقرير كغير لائق 2017/01/08 - 12:07
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