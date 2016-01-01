خلق المسلم مع الأرحام والأقارب..!

1- حسن الزيارة واختيار الوقت المناسب.

2- صلتهم تكون أيضاً بالهاتف والمراسلة.

3- دعوتهم للخير ونشر العلم بينهم بالطرق المشروعة ومنها:

- توزيع الأشرطة والرسائل الصغيرة.

- إلقاء الكلمات في الوقت المناسب في الزيارات.

- إحضار الدعاة لهم.

- اجتماع شهري وتبادل الحديث معهم.

4- نصيحتهم بالتي هي أحسن وهي من الإنذار (( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ )) [ الشعراء: 214 ] .

5- الصبر على الأذى منهم (( وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ )) [ لقمان: 17 ] .

6- إجابة دعوتهم إلا إن وجد منكر ولم تقدر على تغييره.

7- تأليف قلوبهم بالكلام الحسن والخلق الجميل.

8- التلطف معهم وتحديثهم بالطرائف والمباحات، واحذر من أن تكذب لكي تضحكهم، فتقع في الإثم.

9- الاهتمام بأطفالهم وإحضار الحلوى لهم وتوجيههم بعد ذلك للخير.

10- احترام الكبير والشيخ، وتقديمه في الكلام والطعام ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا..) صحيح الجامع ( 5445) .

11- إنكار المنكر بأدب وحسن عبارة، وبالحكمة.

12- التفاؤل الحسن بهدايتهم.

13- ترك اليأس من صلاحهم مهما كانوا.

14- القدوة الحسنة، فكن للكبير ابناً، وللأخ أخاً وللصغير أباً.

15- الصدق معهم .

16- التواضع ولين الجانب واللطف والرفق .

17- وعظهم بين حين وآخر،ولا تجعل الملل يصيبهم.