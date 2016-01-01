التحذير من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فمن الظواهر السيئة ما نراه هذه الأيام من كثير من الأبناء من العقوق للوالدين ، وما نشاهده بين الأقارب من القطيعة ، وفيما يلي كلمات سريعة في التحذير من عقوق الوالدين والحث على برِّهما

أولاً : التحذير من عقوق الوالدين والحث على برهما

من صور العقوق :

1- إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل .

2- نهرهما وزجرهما ، ورفع الصوت عليهما .

3- التأفف من أوامرهما .

4- العبوس وتقطيب الجبين أمامهما ، والنظر إليهما شزراً .

5- الأمر عليهما .

6- انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة .

7- ترك الإصغاء لحديثهما .

8- ذم الوالدين أمام الناس .

9- شتمهما .

10- إثارة المشكلات أمامهما إما مع الأخوة ، أو مع الزوجة .

11- تشويه سمعتهما .

12- إدخال المنكرات للمنزل ، أو مزاولة المنكرات أمامهما .

13- المكث طويلاً خارج المنزل ، مع حاجة الوالدين وعدم إذنهما للولد في الخروج .

14- تقديم طاعة الزوجة عليهما .

15- التعدي عليهما بالضرب .

16- إيداعهم دور العجزة .

17- تمني زوالهما .

18- قتلهما عياذاً بالله .

19- البخل عليهما والمنة ، وتعداد الأيادي .

20- كثرة الشكوى والأنين أما الوالدين .

الآداب التي ينبغي مراعاتها مع الوالدين :

1- طاعتهما بالمعروف ،والإحسان إليهما ، وخفض الجناح لهما .

2- الفرح بأوامرهما ومقابلتهما بالبشر والترحاب .

3- مبادأتهما بالسلام وتقبيل أيديهما ورؤسهما .

4- التوسعة لهما في المجلس والجلوس ، أمامهما بأدب واحترام ، وذلك بتعديل الجلسة، والبعد عن القهقهة أمامهما ، والتعري ، أو الاضطجاع ، أو مد الرجل ، أو مزاولة المنكرات أمامهما ، إلى غير ذلك مما ينافي كمال الأدب معهما .

5- مساعدتهما في الأعمال .

6- تلبية ندائهما بسرعة .

7- البعد عن إزعاجهما ، وتجنب الشجار وإثارة الجدل بحضرتهما .

8- ان يمشي أمامها بالليل وخلفهما بالنهار .

9- ألا يمدَّ يدَه للطعام قبلهما .

10- إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين .

11- الاستئذان عليهما حال الدخول عليهما ، أو حال الخروج من المنزل .

12- تذكيرهما بالله ، وتعليمهما ما يجهلانه ، وأمرهما بالمعروف ، ونهيهما عن المنكر مع مراعاة اللطف والإشفاق والصبر .

13- المحافظة على سمعتهما وذلك بحس السيرة ، والاستقامة ، والبعد عن مواطن الريب وصحبة السوء .

14- تجنب لومهما وتقريعهما والتعنيف عليهما .

15- العمل على ما يسرهما وإن لم يأمرا به .

16- فهم طبيعة الوالدين ، ومعاملتهما بذلك المقتضى .

17- كثرة الدعاء والاستغفار لهما في الحياة وبعد الممات .

الأمور المعينة على البر :

1- الاستعانة بالله .

2- استحضار فضائل البر ، وعواقب العقوق .

3- استحضار فضل الوالدين .

4- الحرص على التوفيق بين الوالدين والزوجة .

5- تقوى الله في حالة الطلاق ، وذلك بأن يوصي كل واحد من الوالدين أبناءه ببر الأخر ، حتى يبروا الجميع .

6- قراءة سيرة البارين بوالديهم .

7- أن يضع الولد نفسه موضع الوالدين .

ثانياً : قطيعة الرحم – أسبابها – علاجها

* الرحم هم القرابة , وقطيعة الرحم هجرهم , وقطعهم .

والصلة ضد القطيعة , وهي كناية عن الإحسان إلى الأقارب , والرفق بهم , والرعاية لأحوالهم .

أسباب قطيعة الرحم :

1- الجهل

2- ضعف التقوى

3- الكبر

4- الانقطاع الطويل الذي يسبب الوحشة والنسيان

5- العتاب الشديد من بعض الأقارب مما يسبب النفرة منه

6- التكلف الزائد , مما يجعل الأقارب لا يحرصون على المجيء إلى ذلك الشخص , حتى لا يقع في الحرج .

7- قلة الاهتمام بالزائرين من الأقارب

8- الشح والبخل من بعض الناس , ممن وسع الله عليه في الدنيا , فتجده لا يواصل أقاربه , حتى لا يخسر بسببهم شيئاً من المال , إما بالاستدانة منه أو غير ذلك .

9- تأخير قسمة الميراث بين الأقارب .

10- الشراكة المبنية على المجاملة بين الأقارب .

11- الاشتغال بالدنيا.

12- الطلاق بين الأقارب.

13- بُعْد المسافة والتكاسل عن الزيارة .

14- قلة تحمل الأقارب .

15- الحسد فيما بينهم

16- نسيانهم في الولائم , مما يسبب سوء الظن فيما بينهم .

17- كثرة المزاح .

18- الوشاية والإصغاء إليها .

فضائل صلة الرحم

1- صلة الرحم شعار الإيمان بالله , واليوم الآخر.

2- سبب لزيادة العمر , وبسط الرزق .

3- تجلب صلة الله للواصل .

4- هي من أعظم أسباب دخول الجنة .

5- هي من محاسن الإسلام .

6- وهي مما اتفقت عليه الشرائع

7- هي دليل على كرم النفس , وسعة الأفق .

8- وهي سبب لشيوع المحبة , والترابط بين الأقارب.

9- وهي ترفع من قيمة الواصل .

10- صلة الرحم تعمر الديار .

11- وتيسر الحساب .

12- وتكفر الذنوب والخطايا .

13- وتدفع ميتة السوء .

الآداب والأمور التي ينبغي سلوكها مع الأقارب :

1- استحضار فضل الصلة , وقبح القطيعة .

2- الاستعانة بالله على الصلة .

3- توطين النفس وتدريبها على الصبر على الأقارب والحلم عليهم .

4- قبول أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا.

5- الصفح عنهم ونسيان معايبهم ولو لم يعتذروا .

6- التواضع ولين الجانب لهم .

7- بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس والجاه والمال .

8- ترك المنة عليهم , والبعد عن مطالبتهم بالمثل .

9- الرضا بالقليل منهم .

10- مراعاة أحوالهم , ومعرفة طبائعهم , ومعاملتهم بمقتضى ذلك .

11- إنزالهم منازلهم .

12- ترك التكلف معهم , ورفع الحرج عنهم

13- تجنب الشدة في معاتبتهم إذا أبطأوا .

14- تحمل عتابهم إذا عاتبوا, وحمله على أحسن المحامل .

15- الاعتدال في المزاح معهم .

16- تجنب الخصام , وكثرة الملاحاة والجدال العقيم معهم .

17- المبادرة بالهدية إن حدث خلاف معهم .

18- أن يتذكر الإنسان أن الأقارب لحمة منه لابد له منهم , ولا فكاك له عنهم .

19- أن يعلم أن معاداتهم شرٌّ وبلاء , فالرابح في معاداة أقاربه خاسر , والمنتصر مهزوم .

20- الحرص على ألا ينسى أحداً منهم في الولائم قدر المستطاع .

21- الحرص على إصلاح ذات البين إذا فسدت .

22- تعجيل قسمة الميراث .

23- الاجتماعات الدورية .

24- تكوين صندوق للأسرة .

25- الحرص على الوئام والاتفاق حال الشراكة .

26- يراعي في ذلك أن تكون الصلة لله وحده , وأن تكون تعاوناً على البر والتقوى , ولا يقصد بها حمية الجاهلية الأولى .