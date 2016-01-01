هل يجوز الوضوء مرة واحدة في اليوم وجمع الصلوات؟ (فيديو) )

أخبارنا المغربية فيديو مثير تناقلته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، لشاب قال عن نفسه أنه مثلي الجنس، يقوم بقطع معصمه تزامنا مع عيد الحب.و ... تفاصيل أكثر