هل يجوز الوضوء مرة واحدة في اليوم وجمع الصلوات؟ (فيديو) )

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فيديو أشعل الفايسبوك .. مثلي مغربي ينتحر في بث مباشر على الفايسبوك
أخبارنا المغربية فيديو مثير تناقلته صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، لشاب قال عن نفسه أنه مثلي الجنس، يقوم بقطع معصمه تزامنا مع عيد الحب.و ... تفاصيل أكثر
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