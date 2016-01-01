اليكم 10 اختراعات إسلامية أثرت في العالم إلى الآن

قدمت الحضارة الإسلامية اختراعات كثيرة أثرت في العالم إلى وقتنا الحالي، من القهوة مرورًا بنظام الثلاث وجبات اليومي وحتى الشيكات، أعطانا العالم الإسلامي العديد من الاختراعات التي لا غنى عن استعمالها في حياتنا اليومية.

1- السجاد: برع المسلمون في صناعة السجاد وغيره من الأغطية، على العكس في الجهة الأخرى كانت الأرضيات في أوروبا بوضوح بلا أغطية حتى وصلها السجاد من المسلمين.

2- القهوة: كان هناك عربي يدعى “خالد” كان يعتني ببعض الماعز في منطقة “كافا” بجنوب إثيوبيا، وعندما لاحظ أنّ حيواناته أصبحت أكثر نشاطًا حينما تأكل بعض الحبوب النباتية، قام بغلي هذه الحبوب ليصنع أول فنجان من القهوة !

ومن المؤكد أنّ أول مرة خرجت فيها القهوة إلى خارج إثيوبيا كان إلى اليمن ثم في أواخر القرن الخامس عشر وصلت القهوة إلى مكة وتركيا ومنهما إلى أوربا.

3- المظلة (الباراشوت): قام “عباس بن فرناس” بمحاولات عديدة لإنشاء آلة طيران، وفي مرة من هذه المرات قفز من أعلى مئذنة الجامع الكبير بـقرطبة مستخدما عباءة صلبة غير محكمة مدعمة بقوائم خشبية، لكنه لم يفلح هذه المرة ولكن العباءة قللت من سرعة هبوطه، مكونة ما يمكن أن نسميه “باراشوت”.

4- الصابون: النظافة أمر مهم لدى المسلمين، ربما كان هذا سبب تطويرهم لشكل الصابون إلى الشكل الذي مازلنا نستخدمه الآن، والمصريون القدماء كان عندهم أحد أنواع الصابون، تمامًا مثل الرومان الذين استخدموها غالبا كـدهان (مرهم)! لكن المسلمون هم أول من جمع بين زيوت النباتات وهيدروكسيد الصوديوم والمواد الأروماتية مثل الـ “thyme oil”.

5- طواحين الهواء: اخترع المسلمون طواحين الهواء عام 634م، وكانت تستخدم لطحن الذرة وريّ المياه في الصحراء الواسعة.

6- التطعيم: فكرة التطعيم ابتكرها العالم الإسلامي، ووصلت إلى أوربا من خلال زوجة سفير بريطانيا في تركيا وتحديدًا في اسطنبول عام 1724م؛ حيث كان الأطفال في تركيا قد طُعِّموا ضد الجدري قبل خمسين عامًا من اكتشاف الغرب لذلك.

7- الميكروب: الشيخ آق شمس الدين أحد أعلام الحضارة الإسلامية، وأحد شيوخ السلطان محمد الفاتح، اهتم اهتماما خاصا بالأمراض المعدية، وألَّف في ذلك كتابًا بالتركية بعنوان (مادة الحياة)، وضع فيه لأول مرة تعريفا للميكروب.

8- القلم الجاف: اخترع في مصر أول مرة لأجل السلطان في عام 953م؛ حينما طلب قلمًا لا يلوث يديه أو ملابسه، وكان القلم يحتوي على الحبر في خزانة كـالأقلام الحديثة.

9- الثلاث وجبات اليومية: علي بن نفيس والمعروف بـ”زيراب”، قدم من العراق إلى قرطبة في القرن التاسع الميلادي، وعرّف الغرب لأول مرة بمبدأ الثلاث وجبات اليومية.

10- نظام الشيكات: كلمة “check” الغربية أتت في الأصل من كلمة “صك” وهي عبارة عن وصل مكتوب يستخدم لشراء السلع؛ وذلك لتفادي مشاكل نقل الأموال، ففي القرن التاسع عشر كان المسلم يستطيع أن يدفع في الصين بواسطة شيك لمصرف في بغداد.