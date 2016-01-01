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الأمانة.. روائع أخلاق الرسول

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الأمانة.. روائع أخلاق الرسول

1- رد الأمانات إلى أهلها عند الهجرة:

 

عن عائشة -رضي الله عنها- في هجرة النبي r قالت: وأمر -تعني رسول الله r- عليًّا t أن يتخلف عنه بمكة؛ حتى يؤدِّيَ عن رسول الله r الودائع التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله r وليس بمكة أحدٌ عنده شيء يُخشى عليه إلا وضعه عنده؛ لما يُعلم من صدقه وأمانته... فخرج رسول الله r، وأقام علي بن أبي طالب t ثلاث ليالٍ وأيامها؛ حتى أدَّى عن رسول الله r الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لَحِق رسولَ الله.

 

2- رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة:

 

عن ابن جريج قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، قال: نزلت في عُثمان بن طلحة بن أبي طلحة، قَبض منه النبي r مفتاحَ الكعبة، ودخلَ به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح.

 

 

3- لا يأكل تمرة ربما سقطت من الصدقة:

 

عن أبي هريرة ، عن محمد رسول الله أنه قال: "وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي -أَوْ فِي بَيْتِي- فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً -أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ- فَأُلْقِيهَا".

 
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