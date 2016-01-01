فضل الصيام فى شهر شعبان.. وفوائده

الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، ويعد من أفضل العبادات إلى الله عز وجل، وفى الصيام العديد من الفوائد الصحية التى يجهلها الكثير من الناس.

ومن السنن المستحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر شعبان هو الأكثار من الصيام فى هذا الشهر الكريم والذى يؤهلك لدخول شهر الصوم والمغفرة وهو شهر رمضان الكريم.

فالصيام عن المأكل والمشرب يريح أعضاء جسم الانسان ويجعلها تعمل بصورة منتظمة وجيدة، فمن فوائد الصيام للإنسان:

1-الصيام يطرد السموم من جسم الانسان:

فإراحة الكبد من قيامه بالعمليات اللازمة لهضم الغذاء وذلك خلال الصيام، يدعه يتفرغ لعملية تنقية الجهاز الدموي من المواد الضارة الناتجة عن عمل خلايا أجسامنا المتواصل.

والصائم يزيل من جسده المواد الضارة الموجودة في الجسم من خلال القولون والكليتين والمثانة والجلد والرئتين.

2-الصيام يفيد مرضى الضغط المرتفع:

ومن ضمن الفوائد أثر الصيام على ضغط الدم حيث يعمل الصيام على انخفاض ضغط الدم لدى الصائم بقدر يحتمله الإنسان الطبيعي، ويستفيد منه من يعاني من الضغط المرتفع، بسبب الجفاف المؤقت الذي ينتج عن عدم تناول السوائل، وانخفاض نسب الكولسترول في الدم وترسباتها على جدران الشرايين.

3-الصيام يريح الجهاز الهضمي:

أثناء الصيام، يحظى الجهاز الهضمي بفترة من الراحة. فتستمر الوظائف الطبيعية وخاصة إفراز العصارات الهضمية، لكن مع معدل أقل، وتلك الممارسات تساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم.، وهضم الطعام يحدث أيضًا بمعدلات ثابتة، مما يعمل على إنتاج الطاقة بمعدلات تدريجية.

كما أن بعض الأطباء في الغرب يستغل الصيام كوسيلة لعلاج بعض أمراض الجهاز الهضمي: مثل التهاب المرارة، ومرض القولون العصبي ...الخ.

4- الصيام يزيد من قدرة الجهاز المناعي:

من الدراسات الهامة في هذا المجال هو ما أوضحته دراسة أمريكية أشرف عليها مختصون من جامعة جنوب كاليفورنيا الواقعة في مدينة لوس أنجيلوس، بأن الصيام لساعات طويلة يجدد نشاط جهاز المناعة في الجسم ويعزز من فعاليته ويقويه أيضًا.

وجاء في هذه الدراسة أن جهاز المناعة في الإنسان عند الصوم يتم تحفيزه لإنتاج خلايا جديدة بدلا من تلك الخلايا المصابة بالشيخوخة حيث يحصل ذلك نتيجة لدخول الجسم في حالة الجوع الشديد وعندها يلجأ لتوفير الطاقة بعدة وسائل ومنها التخلص من الخلايا الميتة أو التالفة والتي لا يحتاجها الجسم.

5- الصوم يقلل احتمال حدوث الأورام السرطانية:

أظهرت دراسة أعدها باحثون بجامعة غرونوبل الفرنسية دور الصيام المتقطع في خفض معدل حدوث بعض الأورام الليمفاوية إلى الصفر تقريباً، بحسب تجارب أجريت على الثدييات، كما أظهرت دراسات أخرى أن الصوم المتقطع يرفع من معدل النجاة بين الأفراد، ممن يعانون من إصابات في نسيج الكبد، والتي تمتلك قابلية للتحول إلى أورام في المستقبل.

يقول العلماء إن الصوم المنتظم مع اتباع نظام غذائي طبيعي مع التقليل من أكل الملح والوجبات السريعة يمكن أن يجعل عمل الخلايا أكثر انتظاماً ويمنع تحولها إلى خلايا سرطانية، وبالتالي يكافح انتشار السرطان قبل حدوثه!

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة علم النفس والغدد الصماء قام بها فريق من علماء جامعة كاليفورنيا حيث أثبتوا أن الصيام لفترات متقطعة يؤدي إلى وقف انقسام الخلايا السرطانية.

6- قدرة الصيام على علاج آلام المفاصل:

يُستخدم الصيام اليوم في الغرب لمعالجة التهاب المفاصل وآلام الظهر، فالصيام هو عملية تشبه "السحر" في قدرته على تنظيم عمل مختلف الأجهزة في الجسد، وعلاجه للأوجاع الناتجة عن انقراص الفقرات أو عن مشاكل في عظام الظهر أو الرقبة أو الرجلين.

إن الصوم مفيد جداً لمن يعاني من آلام أسفل الظهر أو العمود الفقري أو تنميل الأطراف، وهناك دراسات تؤكد أن الإقلال من الطعام والاعتماد على أغذية طبيعية يمكن أن يقي من هشاشة العظام في الكبر.

7- الصيام يساعد الانسان على فقدان الوزن:

الامتناع عن الطعام هو أسهل وأرخص وسيلة لعلاج البدانة، وهذا ما يحققه لك الصيام. ولذلك فإن الله تعالى منحك هدية لا يعرف قيمتها إلا من أدرك فوائدها، إنها شهر رمضان، فهذا الشهر فرصة لضبط إيقاع جسدك والقضاء على كمية الدهون الفائضة وإعطاء فرصة لتنظيم عمل الهرمونات وخلايا الدم لتقوم بعملها في إعادة تنظيم عمل أنظمة الجسم، وعلاج الوزن الزائد.

8- الصيام يعالج الضغوط النفسية:

للصيام قدرة فائقة على علاج الاضطرابات النفسية القوية مثل الفصام!! حيث يقدم الصوم للدماغ وخلايا المخ استراحة جيدة، وبنفس الوقت يقوم بتطهير خلايا الجسم من السموم، وهذا ينعكس إيجابياً على استقرار الوضع النفسي لدى الصائم.

إن الصيام يحسِّن قدرتنا على تحمل الإجهادات وعلى مواجهة المصاعب الحياتية، بالإضافة للقدرة على مواجهة الإحباط المتكرر. وما أحوجنا في هذا العصر المليء بالإحباط أن نجد العلاج الفعال لمواجهة هذا الخطر! كما أن الصوم يحسن النوم ويهدّئ الحالة النفسية.